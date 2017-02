Der Stand der Dinge

Mit diesem Simulator ist es möglich, auch den Stand der Planeten am eigenen Geburtstag bildlich darzustellen. So vermittelt sich manchmal ein anderer Eindruck, was Nähe und Ferne der einzelnen Planeten anbelangt. Denn obwohl zum Beispiel die Umlaufbahnen der beiden inneren Planeten Venus und Merkur grundsätzlich viel kürzer sind als die des Mars, kann es trotzdem geschehen, dass an bestimmten Tagen Mars deutlich näher an der Erde steht als Venus oder Merkur. Und auch das hat eine Bedeutung, die allerdings aus "normaler" geozentrischer Sicht selten wahrgenommen wird.