Okay, eigentlich sollte die Überschrift lauten „Das Dschungelcamp 2017 - Hakuna Matata“. Was so viel bedeutet wie „es gibt keinen Streit im Camp, alles in bester Ordnung“. Das aber war vor einigen Tagen, mittlerweile haben die kosmischen Winde sich gedreht und die Sonne wird heute Abend, pünktlich zur Live-Übertragung aus dem australischen Busch in den Wassermann wandern (22:23 Uhr unserer Zeit)....